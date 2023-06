Orgelkonzert in Berka/Hainich

Berka/Hainich. Peter Kleinert spielt am 16. Juni in der Berkaer KIrche Bach, Reger und Untsch.

Am Freitag, 16. Juni, 19.30 Uhr, erklingt in der Rokokokirche von Berka/Hainich die Knauf-Orgel in einem Konzert. An diesem Tag spielt mit Peter Kleinert aus dem erzgebirgischen Frauenstein, laut Veranstalter, ein Virtuose der Königin der Instrumente. Der renommierte Kirchenmusiker ist seit vielen Jahren als ausgezeichneter Organist mit breit gefächertem Repertoire unterwegs.

In Berka/Hainich ist bringt er dem Publikum Werke von Johann Sebastian Bach, Max Reger und von dem Deutsch-Rumänen Klaus-Dieter Untsch zu Gehör.

Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten. Bereits um 18 Uhr glüht im Kirchgarten der Rost. Bei Getränken und Bratwurst können sich die Besucher auf das Konzert einstimmen.