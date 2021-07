Jugend musiziert: Emil Beck, Elisabeth Merschdorf, Chiara Luisa Arnold und Emilia Krendelsberger (von links) spielen nicht nur Bach vorzüglich an der Orgel.

Orgelmeister von morgen zeigen ihr Können in Arnstadt

Arnstadt. Musikalische Talente begeistern ihr echtes Publikum bei einem Arnstädter Wandelkonzert.

Noch hat die elfjährige Chiara Louisa Arnold aus Eisenach einige Probleme, mit den Füßen die Orgelpedale zu erreichen. Ihr Spiel aber ist schon längst virtuos. Genauso wie das von Elisabeth Merschdorf aus Jena, Emilia Krendelsberger aus Ilmenau und Emil Beck aus Stadtilm. Alle vier eint, dass sie im März beim Landesfinale „Jugend musiziert“ die Jury begeisterten – und jetzt die Zuhörer in Arnstadt.

Alle jungen Künstler hatte ihre Beiträge coronabedingt als Video eingereicht. Nur die sechs Teilnehmer am Orgelwettbewerb kamen in die Arnstädter Bachkirche, um dort unter gleichen Bedingungen (ohne Publikum) zu musizieren. Auch das wurde aufgezeichnet, der Landesjury und der des Bundesfinales digital vorgelegt. Und nun hatte Arnstadts Kantor Jörg Reddin zum Konzert „Junge Meister an der Orgel“ eingeladen – und vier der sechs Teilnehmer waren dem Ruf gefolgt.

Wie häufig bei Orgelkonzerten in Arnstadt war dies ein Wandelkonzert, das heißt, es wurden die Schuke-Orgel der Liebfrauenkirche sowie die Steinmeyer- und die Wender-Orgel der Bachkirche gespielt. Johann Sebastian Bach durfte da nicht fehlen, Buxtehude, Brahms und Regen ebenso. Aber es gab auch Modernes wie Choräle von Micheal Grill (Jahrgang 1955) und Thomas Riegler (1965).