Orgelsommer in Rokokokirche in Berka vor dem Hainich

Der Organist Dietmar Hiller aus Berlin gastiert am Donnerstag, 21. Juli, um 19.30 Uhr, im Rahmen des „Thüringer Orgelsommers“ in der Rokokokirche in Berka vor dem Hainich.

Unter dem Titel „Verleih uns Frieden“ hat der Interpret, der als Referent und Konzertorganist im In- und Ausland tätig ist, Werke von Johann Sebastian Bach, Hrasky, Max Reger und anderen zusammengestellt. Die Musik reicht vom Barock bis ins 21. Jahrhundert und steht für den Wunsch der Menschen nach Frieden.

Der Orgelsommer widmet seine Konzertreihe der Ukraine, um mit den Spenden zu helfen.

Konzert, 21. Juli, 19.30 Uhr, Rokokokirche Berka/Hainich, Eintritt 10 Euro,Karten an der Abendkasse