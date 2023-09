Originale des Eisenacher Sommergewinns sind zu Gast

Christiane Tomaske (links) ist Tante Frieda beim Sommergewinn und Heike Apel-Spengler ist Hermine. Beide nehmen gern in Stiegker Mundart die Lokalpolitik aufs Korn.

Eisenach. Tante Frieda und Hermine vom Sommergewinn halten in gewohnt witziger Art einen Vortrag im Nikolaikolleg.

Die nächste Veranstaltung im Rahmen des Nikolaikolleg dreht sich um den Sommergewinn als immaterielles Kulturerbe der Unesco.

Am Dienstag, 19. September, sind Christiane Tomaske und Heike Apel-Spengler von der Sommergewinnszunft in der Kapelle der Diakonissenhaus-Stiftung am Karlsplatz zu Gast. Von 10 bis 12 Uhr präsentieren sie einen stimmungsvollen Vortrag über die Geschichte des Sommergewinns und die Stiegker Mundart.

Christiane Tomaske ist bekannt als Tante Frieda und Heike Apel-Spengler als Hermine. Weitere Informationen: Oberin Schwester Annegret Bachmann, Telefon 03691/2600.