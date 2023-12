Neuenhof-Hörschel Themen: Dorferneuerung bis Wanderwege

Der Ortsteilrat von Neuenhof-Hörschel der Stadt Eisenach kommt am Donnerstag, 7. Dezember, im Bürgerraum (Schulplan 2 in Neuenhof) zusammen. Beginn der Sitzung ist um 18 Uhr, heißt es in der Meldung aus dem Rathaus. Themen des Treffens sind unter anderen die weiteren Planungen und Bauvorhaben im Zuge der Dorferneuerung. Zudem steht die Frage „Wanderwege, Radwege, Wasserwege, Verbindungswege – wie weiter in unserer Region?“ zur Debatte an.