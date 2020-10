Ortsverein Ifta des Deutschen Roten Kreuzes sucht nach weiteren Aktivitäten

Immerhin 13 Mitglieder konnte Vereinsvorsitzender Robert Martin am Freitagabend zur diesjährigen Mitgliederversammlung im Roten Hirsch begrüßen. Da in diesem Jahr die turnusmäßige Vorstandswahl anstand wurde zu Beginn der Sitzung Michael Först zum Versammlungsleiter bestimmt, bevor der Vorsitzende im Tätigkeitsbericht auf die letzten Aktivitäten zurückblickte. Mit 47 Mitgliedern zählt der Verein zu den starken Vereinen im Ort. Wenngleich sich die Tätigkeiten im Gegensatz zu früher doch arg reduziert haben, blickte Robert Martin auch wehmütig auf vergangene Zeiten zurück. Ein Sanitätszug und zwei starke Jugendgruppen sorgten einst für ein reges und aktives Vereinsleben, das zuletzt auch durch Corona noch weiter eingeschränkt wurde. Im vergangenen Jahr aber hatte man noch zwei Auffrischungslehrgänge – Erste Hilfe allgemein und Erste Hilfe am Kind – ausgerichtet, die gut besucht waren. Auch beim Weihnachtsmarkt sei man präsent gewesen.

Kassenwartin Michaela Reichert bescheinigte dann dem Verein eine finanziell solide Basis und ein gesundes Wirtschaften in der Zeit von 2016- 2020, was Kassenprüfer Steffen Ruhland schließlich bestätigte. Die Entlastung des alten Vorstandes war damit nur noch Formsache und auch die Wahl des neuen Vorstandes bekräftigte die Harmonie im Verein. Zum ersten Vorsitzenden wurde wieder Robert Martin gewählt, zur Stellvertreterin Sabine Oberlies und die Funktion des Kassenwartes und Schriftführers erfüllt wiederum Michaela Reichert. Sabine Oberlies fungiert überdies weiterhin als Delegierte des Vereins zu überregionalen Veranstaltungen. In der Diskussion wurde der Wunsch nach weiteren Lehrgängen und Auffrischungen geäußert, wonach auch der Kindergarten schon angefragt hatte. Die Frage nach den ehemaligen Jungen Sanitätern will man in möglichen Arbeitsgruppen angehen. Deshalb will der Ortsverein die Verbindung zu den Schulen herstellen und mit Stefan Weber vom Kreisverband auch schon einmal Termine betreffs der Lehrgänge abstimmen.