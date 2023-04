Falknerin Lisa Schubach und der Sibirische Uhu Bubu freuen sich auf die Ostereiersuche am Ostersonntag und Ostermontag für Kinder während der Flugschau um 15 Uhr. Es gibt in der Falknerei am Rennsteig bei Ruhla nicht nur bunte Eier zu entdecken, gesucht wird vor allem das einzigartige goldene Ei mit einer Überraschung.