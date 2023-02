Pädagogischer Assistent besitzt einen großen Tatendrang

Maya Kirchner und Lars Heckroth von der Jugendfeuerwehr Stedtfeld erklären, was sie in der Feuerwehr für Aufgaben haben. Dies interessiert Papa Manuel mit seinen Kindern Emely (9) und Iven Jan (6).

Eisenach. Tag der offenen Tür an der Geschwister-Scholl-Schule Eisenach zeigt die vielfältigen Lernmöglichkeiten anschaulich auf.

Die Geschwister-Scholl-Schule freut sich als erste Schule der Wartburgstadt, so die stellvertretende Schulleiterin Nicole Wagner, über Verstärkung durch einen pädagogischen Assistenten. „Ich begleite Schüler im Unterricht, die mehr Hilfe brauchen“, spricht Christopher Günther am Mittwochnachmittag zum Tag der offenen Tür in der Regelschule im Eisenacher Westen über sein neues Aufgabengebiet. Der junge Mann mit Erzieherausbildung unterstützt ferner auch Kinder mit Förderbedarf in Deutsch als Zweitsprache oder Lehrer in der Projektreihe „Lernen an einem anderen Ort“. Kaum zwei Wochen im Dienst, hat er bereits auf Eigeninitiative ein stattliches Pensum mit den Schollschüler absolviert. Beispielsweise baute und gestaltete er mit Kindern für den Tag offenen Tür einen Wegweiser und schmückte die Schulflure dazu mit eigens gestalteten Wimpel-Girlanden und ethisch-moralischen Anregungen zum Verhalten der Schüler.

Mareike und ihre Klassenkameraden Julia und Aiden stellen gemeinsam die Projektarbeit „Streetart & digitales Zeichnen“ den Gästen vor. Foto: Norman Meißner

Im unteren Flur rührt Anja Pahlke zum Tag der offenen Tür kräftig die Werbetrommel. „Der Schulförderverein hat lange Zeit geruht; wir wollen frischen Wind reinbringen“, hofft deren Vorsitzende, dass die Mitgliederzahl von aktuell 50 weiter steigt. Der Verein möchte das Schulgelände hoffentlich bald mit einer stattlichen Boulderwand zum Klettern und einem grünen Klassenzimmer aufwerten.

Zahlreiche Vertreter der Sommergewinnszunft führen interessierte Schüler, Eltern und Großeltern in die Geheimnisse des Blütendrehens ein. „Wir möchte die Kooperation mit der Sommergewinnszunft wieder intensivieren“, sagt Nicole Wagner. Heike Apel-Spengler vom Zunftvorstand sieht in dem Krepppapierblüten-Dreh-Anleitungsworkshop einen ersten Anfang. „Wir möchten animieren, dass mehr Kinder beim Umzug mitmachen und wir brauchen Leute, die Plaketten verkaufen“, hofft die Zunftfreundin Renate Meyer auf entsprechende Resonanz.

Christopher Günther ist neuer pädagogischer Assistent an der Schule und hat mit Schülern für den Tag der offenen Tür einen Wegweiser für die Besucher gestaltet. Foto: Norman Meißner

Staunende Blicke der Gäste ernten die von den Fünftklässlern gestalteten und präsentierten Märchenboxen. „Es sind schöne Werke entstanden - sie wurden sehr detailreich ausgestaltet“, freut sich die Deutschlehrerin über den prächtig-kreativen Schülerfleiß zu dieser Hausaufgabe.

Im Werkraum versuchen sich einige Gäste mit Lackstiften und Farb-Sprühdosen in unterschiedlichen Farben an der Kunstform Streetart. „Hier werden der Fantasien und der Kreativität keine Grenzen gesetzt“, schmunzelt Mareike, die mit ihren Klassenkameraden Julia und Aiden gemeinsam die Projektarbeit „Streetart & digitales Zeichnen“ realisiert.

Lisa-Karolina Heß und Arthur Roth, zeigen, wie das Drehen der Kreppapier-Blüten exakt funktioniert. Foto: Norman Meißner

Ein anderer Unterrichtsraum ähnelt zum Tag der offenen Tür dem Umkleideraum einer Feuerwache. „Wir wollen aufklären, was wir machen, und was man in der Feuerwehr erreichen kann“, sagt Maya Kirchner von der Jugendfeuerwehr Stedtfeld. Immer wieder lässt sie mit ihrem Klassenkamerad Lars Heckroth interessierte Gäste in Feuerwehr-Uniformen schlüpfen. „Die Projektarbeit müssen wir noch in der Klasse vorstellen, sie ist Teil der Prüfung“, sagt die Zehntklässlerin. Derzeit unterrichten 21 Lehrer insgesamt 256 Kinder und Jugendliche an der Regelschule. In der Anmeldewoche von Montag, 13. März, bis Samstag, 18. März, können Eltern ihre Kinder für die Regelschule anmelden.