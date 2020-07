Pärchen kurz nach Aufbruch gestellt - 86-Jähriger mit Schlangenlinien in Gegenverkehr

Pärchen kurz nach Aufbruch gestellt - 86-Jähriger mit Schlangenlinien in Gegenverkehr

86-Jähriger mit Schlangenlinien in den Gegenverkehr

Ein 86-Jähriger fuhr am Donnerstag mit seinem Ford auf der B 88 durch Ortslage Schmerbach und weiter in Richtung Seebach. Autofahrer beobachteten laut Polizei, wie der Mann Schlangenlinien fuhr und mindestens zweimal über die Fahrbahnmitte im Gegenverkehr beinahe Kollisionen verursachte. Nur durch Notbremsungen und Ausweichmanöver der entgegenkommenden Autos seien Zusammenstöße verhindert worden.

Am Kreisverkehr bei Wutha-Farnroda wurde der Ford-Fahrer gestoppt und kontrolliert. Ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ist eingeleitet. Die Polizei bittet, dass sich weitere Zeugen, ins besondere die entgegenkommenden gefährdeten Verkehrsteilnehmer melden (Telefonnummer 03691 -261124, Bezugsnummer 0150771/2020).

Pärchen kurz nach Aufbruch gestellt

In der Nacht vom vergangenen Mittwoch zum Donnerstag konnte die Polizei zwei Täter auf frischer Tat stellen und vorläufig festnehmen. Diese hatten versucht, einen Zigarettenautomaten in der Waldstraße in Seebach aufbrechen. Durch Zeugenhinweise wurde die Polizei auf die Täter (ein 32-jähriger Mann und eine 28-jährige Frau) aufmerksam gemacht, die unmittelbar nach der Tat auf der Flucht gestellt werden konnten. Nach aktuellem Erkenntnisstand konnten die Täter aus dem Automaten weder Zigaretten noch Geld entwenden. Gegen beide wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet.