Paneuropa-Union erhält den Point-Alpha-Preis

Geisa. Point-Alpha-Stiftung vergibt Anerkennung. Eine 1922 gegründete Organisation soll damit gewürdigt werden.

Der Point-Alpha-Preis für Verdienste um die deutsche und europäische Einigung in Frieden und Freiheit geht in diesem Jahr an die Internationale Paneuropa-Union mit Sitz in Straßburg. Ihr Präsident, der ehemalige französische Politiker Alain Terrenoire wird den Preis am 17. Juni am Point Alpha entgegennehmen. Dies teilt Bundestagsmitglieder Christian Hirte (CDU) mit, zugleich Präsident des Kuratoriums, das den Preis in Zusammenarbeit mit der Point-Alpha-Stiftung verleiht.

Zur Begründung führt Hirte aus, dass die 1922 von Richard Coudenhove-Kalergi gegründete Paneuropa-Union sich in ihrer langen Geschichte und bis heute konsequent für die europäische Einigung eingesetzt und eine Verengung des Europa-Gedankens auf wirtschaftliche Aspekte abgelehnt habe. Ihr Ziel sei stets eine freiheitliche europäische und demokratische Friedensordnung gewesen. Nach dem Zweiten Weltkrieg sei die Organisation „konsequent für die Durchsetzung des Europa-Gedankens eingetreten’’ und habe sich „im Gegensatz zu anderen Kräften nachhaltig für die Bürgerrechtsbewegungen und Dissidenten in den mittel- und osteuropäischen Staaten’’ eingesetzt. Das berühre ihn „auch als Ostdeutschen persönlich’’.