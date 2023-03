Pappelreihe wird in Eisenach gefällt

Eisenach. Die Stadtverwaltung Eisenach kündigt das Fällen von Pappeln in einem alten Stadion und Pflegearbeiten an Bäumen im Thälmannviertel an.

Eine Pappelreihe im ehemaligen Stadion des Friedens an der Kasseler Straße muss gefällt werden. Das kündigt die Stadtverwaltung Eisenach an. Als Grund werden Beschwerden der anliegenden Gartenanlage über Astabbrüche und Totholz angegeben. Ein Gutachter habe geprüft. Um die Verkehrssicherheit wiederherzustellen, müssten die Bäume gefällt werden. Anschließend würden Jungbäume aus dem vorhandenen Bestand ausgesucht und weiter gepflegt. Wie aus der Mitteilung weiter hervorgeht, werden die Pappeln vor der Fällung auf belegte Brutstätten untersucht.

Pflegearbeiten werden außerdem an Bäumen in der Parkanlage an der Clara-Zetkin-Straße im Thälmannviertel angekündigt. Es bestehe „akuter Handlungsbedarf“ wegen der Verkehrssicherheit. Betont wird, dass in dem Bereich keine Baumfällungen geplant sind. Die Arbeiten sollen bis Ostern abgeschlossen sein.