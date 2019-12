Die Gebühren für das Parken an Straßen und Plätzen in Eisenach sollen laut einer öffentlichen Bekanntmachung der Stadt Eisenach jetzt doch ab 1. Januar steigen.

Parken am Straßenrand in Eisenach wird zum 1. Januar teurer

Eine öffentliche Bekanntmachung der Stadt Eisenach in unserer Zeitung am Donnerstag hat viele überrascht. Angekündigt wird eine Erhöhung der Parkgebühren an Straßen und Plätzen in Eisenach zum 1. Januar 2020. Autofahrer sollen in der Innenstadt montags bis samstags in der Zeit von 8 bis 19 Uhr je Stunde 1,50 Euro bezahlen (bisher 1,20 Euro). Außerdem muss künftig am Sonntag, der bislang gebührenfrei war, eine Tageskarte für zwei Euro gelöst werden.

Die Bekanntmachung überrascht auch Stadträte, weil zur letzten Sitzung angekündigt worden war, über das Thema noch einmal diskutieren zu wollen. Oberbürgermeisterin Katja Wolf (Linke) hatte ihre Beschlussvorlage von der Tagesordnung genommen. Unterschiedliche Zuständigkeitenfür die Parkgebühren Die Krux: Der Stadtrat entscheidet nur über die Gebühren für das Parken in den städtischen Parkhäusern. Während die Gebühren für das Parken am Straßenrand der Entscheidung der Oberbürgermeisterin obliegen. Wolf hat veranlasst, die höheren Gebühren für das Straßenrandparken mit Beginn des neuen Jahres umzusetzen: „Das ist meine alleinige Zuständigkeit, und ich musste langfristig unterschreiben, damit die Automaten rechtzeitig umgestellt werden können.“ Und weiter: Das sei unabhängig von der Stadtratssitzung gewesen. Nur die Gebühren für die Parkhäuser würden noch einmal in den Ausschüssen beraten. Für Jo West (Bündnis 90/Grüne) ist beides miteinander verbunden. Er hatte die Aussage der OB im Stadtrat so verstanden, „dass wir noch einmal fein justieren“: Wo parkt der Eisenacher, wo der Tourist? Er sei außerdem dagegen, die Dauerparker noch mehr zu belasten, die in der Regel in der Innenstadt arbeiten. Überrascht zeigte sich auch Karin May (Linke). Sie hat aus der letzten Ratssitzung ebenfalls die Botschaft mitgenommen, dass das gesamte Thema der Parkgebühren noch einmal besprochen wird. Daher müsse die amtliche Bekanntmachung „hinterfragt“ werden.

Nicht ganz so überrascht war Michael Klostermann (SPD). Er hatte bereits angemerkt, dass in der Begründung zu den höheren Parkgebühren das Parken in den Parkhäusern und am Straßenrand vermischt worden ist: „Damit ist ein falscher Eindruck entstanden“. Aber auch er findet, dass OB Wolf wenigstens im Hauptausschuss dieser Woche hätte informieren können, dass sie den Teil der Parkgebühren, für den sie zuständig ist, in Kraft setzt. Aber vielleicht, so seine Vermutung, sollte die Erhöhung im vorweihnachtlichen Trubel unbemerkt bleiben. CDU-Fraktionsvorsitzenderspricht von Ignoranz Raymond Walk (CDU) ist ebenfalls davon ausgegangen, dass insgesamt noch einmal über die Parkgebühren gesprochen wird, weil es kaum ein anderes Thema gibt, auf das Bürger so sensibel reagieren. Doch mit der öffentlichen Bekanntmachungen für das Straßenrandparken sind jetzt Tatsachen geschaffen. „Das ist Politik über die Köpfe der Menschen hinweg“ und „Ignoranz gegenüber dem Stadtrat“, kommentierte Walk. Für Gisela Rexrodt (parteilos, für die FDP) ist der Investor im „Tor zur Stadt“ der Nutznießer. Zum Fachmarktzentrum entsteht ein neues Parkhaus mit rund 630 Plätzen. „Die Gebühren dort können jetzt so kalkuliert werden, dass sie knapp unter unseren liegen, und unsere Verluste werden noch höher“, prognostiziert sie.