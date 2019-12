Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Parken wird teurer

Die Erhöhung der Parkgebühren an Straßen und Plätzen in Eisenach bewegt die Gemüter. Ab Januar sind in der Innenstadt 1,50 Euro statt bisher 1,20 Euro je Stunde zu bezahlen. Außerdem werden die Zeiten ausgeweitet, in denen bezahlt werden muss.

Ich finde das nicht schlimm. Vielleicht wird der eine oder andere jetzt doch dazu animiert, das Auto stehenzulassen und zu Fuß zu gehen. Die Wege in Eisenach sind in der Regel nicht so weit, dass man sie nicht auch ohne Auto bewältigen könnte. Oder man nutzt Fahrrad oder Stadtbus. Dem Klima tut es auf alle Fälle gut. Was mich an dem Thema stört ist, dass die Kommunikation so schlecht gelaufen ist. Sogar viele Stadträte hatten gedacht, dass die Parkgebühren insgesamt noch einmal in den Fachausschüssen diskutiert werden. Derweil Oberbürgermeisterin Katja Wolf (Linke) ihren Part – das Straßenrandparken – bereits ab Januar umsetzt. Mit keinem Wort hat sie das im Stadtrat angekündigt, als die Entscheidung über die höheren Parkgebühren für die städtischen Parkhäuser – für diese ist wiederum der Stadtrat zuständig – von der Tagesordnung genommen worden ist. Für das neue Jahr wünsche ich mir, dass solche Themen klarer und offener dargestellt werden. Denn am Ende ist es ein Griff ins Portemonnaie der Bürgerinnen und Bürger.