Parkfest Madelungen beginnt am Samstag

Madelungen. Jugendfeuerwehrwettkampf und Familiennachmittag sorgen für Abwechslung.

Am Wochenende wird in Madelungen wieder Parkfest gefeiert, leider hatten wir in unserer Wochenendvorschau Termine eines Festes der vergangenen Jahre veröffentlicht. Das aktuelle Parkfest beginnt erst am Samstag, 8. Juli, um 10 Uhr mit einem Wettkampf der Jugendfeuerwehr, am Abend bittet Revanche ab 20 Uhr zum Tanz. Am Sonntag, 9. Juli, spielen die Falkener Musikanten ab 10 Uhr zum Frühschoppen, ab 14 Uhr gibt es einen Familiennachmittag.