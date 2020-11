Ab sofort können die Gebühren für das Parken auf den Flächen des St.-Georg-Klinikums in Eisenach nur noch bargeldlos bezahlt werden. Für Patienten und Besucher stehen dort rund 220 gebührenpflichtige Parkplätze zur Verfügung. Bisher war nur Bargeldzahlung möglich. Nun wurde in eine neue Schrankenanlage investiert, mit der man zugleich die reine bargeldlose Zahlung einführt.

Grund hierfür ist auch, so Klinikum-Verwaltungsleiter Simon Krämer, dass das Einzahlen des eingenommenen Bargeldes immer mehr Hürden mit sich bringt, „denn immer weniger Banken nehmen das Geld entgegen. Auch die von den Banken erhobenen Gebühren für das eingezahlte Geld steigen stetig an“. Gleichzeitig trage das Klinikum dem aktuellen Hygienetrend der bargeldlosen Zahlung Rechnung.

Sowohl an der Zufahrt über den Schäfersborn als auch über die Ackerstraße sei ab sofort ausschließlich die bargeldlose Zahlung möglich. Dies habe sich bereits für den Parkplatz am Standort des ehemaligen Elisabethkrankenhauses in der Schillerstraße 8 bewährt.

Trotz der Investitionen von 60.000 Euro würden, so Krämer, die Parkgebühren nicht angehoben. Auch in der Cafeteria des Klinikums werde durch die Umstellung des Kassensystems das bargeldlose Bezahlen zeitnah möglich.