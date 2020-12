Paten für Orgelpfeifen gesucht

In Vorbereitung des Orgeljubiläums 2022 soll die historisch wertvolle pneumatische Heerwagen-Orgel in der Großenlupnitzer Kirche wieder klingen. Die Restaurierung wird mit 60.000 Euro veranschlagt. Bislang gingen 10.000 Euro an Spenden ein, wofür die Kirchengemeinde dankbar ist. Interessierte können sich auch an der Aktion „Pfeifenpatenschaft“ beteiligen, um sich konkret für eine oder mehrere Orgelpfeifen einzusetzen, die man sich selbst auswählt. Die Orgel besitzt 752 Pfeifen – von einer fingerdicken, nur einige Zentimeter großen bis zu mannshoch mit knapp zwei Metern Länge. Je Größe kostet die Sanierung zwischen 5 und 100 Euro. 24 Pfeifen haben bislang Paten.

