Pflegeeinsatz am Baumkreuz bei Ifta steht wieder an

Ifta. Aufgrund der extrem heißen Sommer der vergangenen Jahre müssen zahlreiche Bäume jetzt nachgepflanzt werden.

In der Tradition des ersten Samstags im November werden am 6. November am Baumkreuz, dem Gedenk- und Erinnerungsort an der ehemaligen deutsch-deutschen Grenze, wieder Bäume gepflanzt und die Alleen gepflegt. Es ist das 32. Treffen in Folge, zu dem jährlich bis zu 70 Menschen anreisen.

Vorgesehen ist diesmal, teilt Initiator Ralf-Uwe Beck mit, die Pflanzung von vier Spitzahornen auf dem ehemaligen Grenzstreifen und die Nachpflanzung von acht Linden an der B7 und am Parkplatz direkt beim Baumkreuz. Zudem sollen das Gelände gemäht und Aufwuchs zurückgeschnitten werden. Die Spitzahorne ersetzen Eschen, die durch das Eschentriebsterben eingingen. Die Nachpflanzung der Linden ist nötig, weil viele junge Linden die extrem heißen Sommer nicht überstanden. Finanziert wird der Einsatz aus Spenden.

Der Arbeitseinsatz beginnt 9 Uhr am Baumkreuz, ein Kilometer westlich von Ifta (B7). Helfer sind willkommen. Gearbeitet wird bis zum Mittag. Werkzeug ist vorhanden und muss nicht mitgebracht werden. Angekündigt haben sich Helfer aus Nordrhein-Westfalen, Hessen und Baden-Württemberg sowie Berlin und Erfurt.

Rechtzeitig vor dem Treffen konnte mit Unterstützung der Sparkasse die Informationstafel am Baumkreuz erneuert werden. Eine eigene Internetseite zum Baumkreuz geht jetzt online: www.baumkreuz.de