Pflegeschule in Eisenach feiert 100. Geburtstag

Ausbilder David Kraiczi von der Pflegeschule des St.- Georg Klinikums unterweist Auszubildende in medizinischen Berufen in die komplexe Erste Hilfe.

Eisenach. Die Pflegeschule am St.-Georg-Klinikum besteht seit 100 Jahren. Das ist Anlass für eine Festwoche.

Die Pflegeschule am St.-Georg-Klinikum besteht seit 100 Jahren. Sie gehört damit zu den ältesten Bildungseinrichtungen ihrer Art in Thüringen. Junge Menschen werden dazu befähigt, kranke Menschen zu heilen, zu pflegen und zu unterstützen. Aus Anlass des Jubiläums findet eine Festwoche vom 21. bis 24. September statt.

Start ist am Donnerstag, 21. September, mit einem Karrieretag in der Pflegeschule am Standort des Klinikums, Mühlhäuser Straße, Haus T. Von 17 bis 20 Uhr können junge Leute die verschiedenen Ausbildungsberufe kennenlernen. Das reicht von der Pflegefachkraft über den Fachinformatiker bis zum anästhesietechnischen Assistenten.

Ein Festgottesdienst findet am Freitag, 22. September, um 17 Uhr in der Nikolaikirche statt. Die Festveranstaltung ist am Sonnabend, 23. September, ab 10 Uhr in der Pflegeschule. Dort sind Fachvorträge zu hören. Außerdem erhält die Pflegeschule einen Namen. Am Abend schließt sich ab 19 Uhr ein Treffen der ehemaligen Absolventinnen und Absolventen in der Caféteria des St.-Georg-Klinikums an. Am Sonntag, 24. September, wird von 10 bis 16 Uhr zu einem Tag der offenen Tür ins Diakonissenmutterhaus eingeladen.