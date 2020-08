Markus Huber dirigierte das Beethoven-Konzert der Thüringen-Philharmonie Gotha-Eisenach am Freitagabend in der Eisenacher Wandelhalle.

Eisenach. Die Thüringen-Philharmonie Gotha-Eisenach hat am Freitagabend das Sinfonische Wochenende mit einem Beethoven-Konzert fortgesetzt.

Philharmonie zelebriert Beethoven in der Wandelhalle

Ausschließlich Beethovens 250. Geburtstag war das vierte Konzert im Rahmen des Sinfonischen Wochenendes am Freitagabend in der Wandelhalle gewidmet. Auf dem Programm der Thüringen-Philharmonie Gotha-Eisenach waren die gebotenen Kompositionen streng nach ihrer Opuszahl geordnet: 43, 50, 62, 93. Zufall oder Absicht? Eine kompositorische Entwicklung in den Werken ist schwer zu erkennen.

Rund 150 Zuhörer haben den Abend mit Abstand zueinander genießen können. Wegen der Coronaregeln dürfen die Plätze nicht enger rücken. Foto: Birgit Schellbach