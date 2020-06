Eisenach. Eine neue Veranstaltungsreihe beginnt am 19. Juni in der Eisenacher Georgenkirche. Musiker der Thüringen Philharmonie spielen zu Abendgebeten auf.

Philharmonisches Abendgebet in Eisenach

Zu philharmonischen Abendgebeten laden Mitglieder der Thüringen Philharmonie Gotha-Eisenach und der evangelischen Kirchengemeinde Eisenach ein. Die Kollekte ist für Projekte mit freischaffenden Künstlern gedacht.

Die Veranstaltungsreihe startet am Freitag, 19. Juni, um 19.30 Uhr in der Eisenacher Georgenkirche und wird am 24. und 29. Juni fortgesetzt. Bei dem ersten Abendgebet erklingen Werke von Beethoven, Naumann, Heinichen und Piazzolla für Viola und Fagott, gespielt von Constanze Eggert (Viola) und Stefan Goerge (Fagott). Die Idee hatte Kirchenmusikdirektor Jens Goldhardt aus Gotha, wo ebenfalls philharmonische Abendgebete organisiert werden. Unterstützer fand er bei der Thüringen-Philharmonie Gotha-Eisenach, und so werden bei den Abendgebeten künftig immer einzelne Musiker in einem gottesdienstlichen Kurz-Format auftreten. Zu hören sind beispielsweise Werke für Bassklarinette solo, ein Bläser-Trio und ein Streichquartett.

„So können zum einen die Musiker wieder vor Zuhörern spielen und Musikinteressierte erleben wieder live gespielte Musik. Gleichzeitig sorgen wir für ein geistliches Angebot“, erklärt Goldhardt.

Philharmonisches Abendgebet, 19. Juni, 19.30 Uhr, Eisenacher Georgenkirche