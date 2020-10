Pilze machen sich rar

Birgit Schellbach schreibt über die bisher vergebliche Suche nach Steinpilzen und Co. in der Wartburgregion.

Neidvoll habe ich dieser Tage auf die Pilzfunde in anderen Teilen von Thüringen geschaut, über die im Fernsehen berichtet worden ist. Denn in unserer Region sieht es bisher mau aus mit Steinpilzen, Maronen oder Edelreizkern. Oder die Stellen, an denen ich bisher gesucht habe, sind nicht die richtigen. Aber auch aus dem Bekannten- und Verwandtenkreis höre ich nur von wenig ergiebigen Sammelergebnissen.