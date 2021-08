Piontek und die Bibelkost in Eisenachs Georgenkirche

Eisenach. Nächster Gottesdienst-Vortrag in der Georgenkirche.

Am Sonntag steht der nächste Termin in der Reihe der „Bibelverkostung“ der evangelisch-lutherischen Kirchgemeinde Eisenach/Gerstungen an. Am 14. Sonntag nach Trinitatis, also am 5. September um 10 Uhr wird Andreas Piontek Gastgeber bei der „Bibelverkostung“ in der Eisenacher Georgenkirche sein. Andreas Piontek ist Superintendent des Evangelischen Kirchenkreises Mühlhausen.

„Alles muss klein beginnen“, heißt es in dem Bibelwort, dem Piontek in seinem Beitrag besondere Aufmerksamkeit widmet. „Wenn das so ist, sollten wir vielleicht weniger auf die großen Events schauen und mehr auf die unscheinbaren, kleinen Anfänge mitten im Alltag“, kommentiert der Kirchenkreis in seiner Mitteilung. Der Text stammt aus dem Lukasevangelium, der am Sonntag im Mittelpunkt des Gottesdienstes steht, erzählt von Wesentlichem, das sehr schlicht und fast unbemerkt daherkommt.

Der Gottesdienst wird nach Angaben des Kirchenkreises live übertragen im Eisenacher Wartburgradio 96,5 und am Montag, 6. September, um 10 Uhr wiederholt. Er kann zudem nachgehört werden über www.wartburgradio.org