Plätzchenbacktag am Martin-Luther-Gymnasium Eisenach

Katja Schmidberger über vorweihnachtliche Rituale.

Rituale gibt es in der Vorweihnachtszeit zuhauf. Das Plätzchenbacken gehört definitiv dazu. Viele Menschen lieben Vanillekipferl, andere mit Marmelade gefüllte Kringel oder Zimtsterne. Lametta indes kommt nicht mehr an den Baum, dafür wird der Baum immer öfter im Wald frisch geschlagen. Man trifft sich in Dörfern in den Abendstunden zu Adventsfenstern, andere besuchen das Weihnachtsoratorium.

Sind Sie schon in Weihnachtsstimmung? Bei uns laufen bereits die Vorbereitungen. Am Freitag ist schulfrei, weil Plätzchenbacktag ist. Was für eine tolle Erfindung! Schülergenerationen am Martin-Luther-Gymnasium sind mit diesem Plätzchen-Tag groß geworden. Kinder und Eltern sollen gemeinsam, so der Wunsch, kreativ gestaltete und leckere Lieblingskekse backen, die in der Woche darauf in der Schule verkostet und prämiert werden.

Seit letztem Jahr dürfen wir auch mitmachen. Schon jetzt liegt die CD mit der Weihnachtsbäckerei bereit – das ist der Soundtrack für unser Plätzchenbacken. Was bei uns zu Hause im Backofen aber am Freitag gebacken wird, bleibt zumindest bis Montag noch geheim.