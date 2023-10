Planer für Eisenacher Großprojekt „O1“ stehen fest

In Nachbarschaft des Automobilmuseums (vorne links) soll in die Hülle der denkmalgeschützten ehemaligen AWE-Produktionshalle „O1“ (Bildmitte) in den nächsten Jahren die Wartburgarena eingebaut werden. Das „O1“ wurde in den Jahren 1933/34 als Stammwerk der BMW-Automobilproduktion am Standort Eisenach als voll unterkellerter dreigeschossiger Stahlskelettsystembau errichtet.