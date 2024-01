Planetarium Bad Salzungen informiert über Raumschiff Enterprise und den Sternenhimmel

In Bad Salzungen steht das zweite Planetarium in Thüringen, es wird von der Volkshochschule betrieben.

Bad Salzungen Volkshochschule bietet Vorträge für Sternenfreunde

Die Entwicklung der Raumfahrt steht am Donnerstag, dem 11. Januar, 19 Uhr, im Mittelpunkt eines Vortrages der Volkshochschule Wartburgkreis im Bad Salzunger Planetarium. Welch besseren Ort kann es geben, um „Von der ersten Rakete bis zur Enterprise“ zu informieren?

Mit der „Orientierung am Sternenhimmel“ befasst sich ein weiterer VHS-Vortrag am Mittwoch, dem 24. Januar, um 19 Uhr. Themen sind: Scheinbare und wirkliche Bewegung der Gestirne, wichtige Sternbilder zu den vier Jahreszeiten, zirkumpolare Sternbilder und Tierkreisbilder. Auch dieser Vortrag findet im Planetarium am Burgsee in Bad Salzungen statt. Der künstliche Sternenhimmel des Planetariums wird an einer Kuppel mit einem Durchmesser von acht Meter und einer Höhe von gut sechs Meter dargestellt. Der ursprüngliche Carl-Zeiss-Projektor stammt aus dem Jahr 1951.

Eine Platzreservierung ist unter Telefon: 03695 61-7254 bei Katja Hardtke-Pforr oder per E-Mail an katja.hardtke-pforr@wartburgkreis.de möglich. Es wird darauf hingewiesen, dass der Eintritt im Planetarium ausschließlich bargeldlos via Girocard beziehungsweise Debitkarte möglich ist.