Poetry Slam im Eisenacher Glockenhof

Friedrich Herrmann präsentiert sein Bühnenprogramm „Ausgeschlafen in Ruinen“.

Eisenach. Friedrich Herrmann präsentiert sein Bühnenprogramm „Ausgeschlafen in Ruinen“.

Nach dem Sommergewinns-Slam wird am Freitag, 24. März in Eisenach erneut auf einer Bühne gedichtet. Friedrich Herrmann ist mit dem Programm „Ausgeschlafen in Ruinen“ zu Gast im La Cuchilla im Hotel Glockenhof.

Herrmann war 2019 deutschsprachiger Meister im Poetry Slam. In seinem zweiten Bühnenprogramm widmet er sich seiner Ostidentität, und der Frage, was ein Speedy-Pass im Movie Park mit Kapitalismus zu tun hat. Reservierungen unter Tel.: 0175/ 234 16 43.