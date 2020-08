Point Alpha braucht mehr Schulklassen

Das Haus an der Grenze der Point Alpha Stiftung in der Grenzgedenkstätte. (Archivfoto)

Die finanzielle Situation der Grenzgedenkstätte Point Alpha an der thüringisch-hessischen Grenze im südlichen Wartburgkreis ist wegen der Corona-Einschränkungen angespannt. Im Etat fehlen etwa 250.000 Euro, informierte Berthold Jost, stellvertretender Vorsitzender des Fördervereins.

Da zählt jeder Euro. In der aktuellen Ferienzeit gibt es zwar allerhand Einzelbesucher und Familien, aber es fehle an Busgruppen, an Schulklassen. Und: Nur 13 Prozent aller Schüler-Besucher kämen aus Thüringen. Hier gäbe es seitens der Stiftung Nachholbedarf beim Marketing auf Thüringer Seite.

Der Wartburgkreis ist Mitbegründer der Stiftung. Im Vorjahr zählte die Gedenkstätte etwa 75.000 Besucher. Der frühere US-Beobachtungsstützpunkt erinnert an die Zeit, als dort jederzeit der Beginn eines Weltkriegs erwartet wurde und Point Alpha einer der wichtigsten Vorposten der Nato war.