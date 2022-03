Politthriller über die Kemmerich-Wahl wird im Wartburgkreis vorgestellt

Reporter Martin Debes ist Gast einer öffentlicher Veranstaltung am 14. März in Bad Salzungen.

Bad Salzungen. Reporter Martin Debes und Staatssekretär Torsten Weil diskutieren über die Kemmerich-Wahl. Die Veranstaltung in Bad Salzungen ist öffentlich.

Die Bundesrepublik erbebte, als in Thüringen am 5. Februar 2020 Thomas Kemmerich mit Stimmen von AfD, CDU und FDP zum Ministerpräsidenten gewählt wurde. Das kleine Bundesland schaffte es bis auf Seite 1 der „New York Times“. Martin Debes, Chefreporter unserer Zeitung, veröffentlichte in diesem Zusammenhang das Buch „Demokratie unter Schock“. Darin werden die Hintergründe der Wahl scharf analysiert. Die „Süddeutsche Zeitung“ bezeichnete das Werk als Politthriller des Jahres 2021.

Debes wird bei einer öffentlichen Veranstaltung am 14. März um 17 Uhr im Mehrgenerationenhaus in der Bahnhofstraße 6 in Bad Salzungen auf den jetzigen Staatssekretär für Infrastruktur und Landwirtschaft, Torsten Weil (Linke), treffen. Weil war bis zum 5. Februar 2020 der Büroleiter von Thüringens Ministerpräsidenten Bodo Ramelow (Linke). Er wird berichten, wie er die Situation damals erlebt hat und warum er einen Tag später Referatsleiter für Öffentlichkeitsarbeit in der Staatskanzlei geworden ist.

TLZ-Newsletter für die Wartburgregion Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Die Moderation übernimmt die Landtagsabgeordnete Anja Müller (Linke). Sie verspricht „tiefe Einblicke in die Thüringer Politik“. Die Veranstaltung in Bad Salzungen findet unter 3G statt, Besucher müssen geimpft, genesen oder negativ getestet sein.