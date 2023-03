Polizei fahndet nach Taschendiebin in Eisenach

Eine Diebin erbeutete im Januar in einem Supermarkt in Eisenach zwei Geldbeutel. Nach ihr wird jetzt mit Hilfe eines Überwachungsvideos gefahndet. (Symbolbild)

Eisenach. Bereits am 11. Januar bediente sich in Eisenach eine bisher Unbekannte an den Handtaschen von zwei Frauen. Nun fahndet die Polizei mit einem Video nach der Täterin.

Eine unbekannte Frau begab sich am 11. Januar in einen Supermarkt in der Bahnhofstraße in Eisenach auf Beutezug und entwendete zwei Portemonnaies.

Laut der Polizei, betrat die Unbekannte am Mittag des 11. Januars das Lebensmittelgeschäft und nutze die Unachtsamkeit von zwei einkaufenden Frauen aus. Diese hatten ihre Handtaschen am Einkaufswagen platziert.

Mit einem schnell Griff entwendete die Täterin die jeweilige Geldböse aus der Tasche und erbeutete Bargeld, Ausweisdokumente und EC-Karten.

Die Polizei sucht nun Personen, die Angaben zu der bislang unbekannten Täterin oder deren Aufenthaltsort machen können und veröffentlichte ein Video der Überwachungskamera.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Eisenach unter 03691/261124 (Bezugsnummer: 0011749/2023) in Verbindung zu setzen.

