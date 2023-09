Polizei im Wartburgkreis warnt vor Taschendiebstahl

Wartburgkreis. Polizei nimmt an bundesweiter Aktionswoche teil und klärt auf.

In der letzten Septemberwoche findet bundesweit eine Aktionswoche zum Thema „Taschendiebstahl und Diebstahl aus Taschen und Behältnissen in Supermärkten“ statt. Insbesondere ältere Menschen sollen für die Thematik sensibilisiert werden.

Auch die Landespolizeiinspektion Gotha beteiligt sich an dieser Aktion und wird wahlweise in Einkaufsmärkten im Schutzbereich Senioren ansprechen, erklären wie Täter vorgehen und Präventionsgespräche führen, teilt die Pressestelle der Polizei mit.

Im Wartburgkreis sind die Polizistinnen und Polizisten am Mittwoch, dem 27. September von 10.30 bis 11.30 in einem Einkaufsmarkt in der Bahnhofstraße von Creuzburg anzutreffen.