Polizei sucht mutmaßlichen Dieb – Wer kennt diesen Mann?

Nach einem Diebstahl in Wutha-Farnroda sucht die Polizei mit Bildern einer Überwachungskamera nach dem bislang unbekannten Täter. Wie die Polizei mitteilte, soll der Mann bereits am 15. Mai 2020 gegen 20.30 Uhr einer 62 Jahre alten Frau in einem Supermarkt an der Gothaer Straße das Portemonnaie inklusive EC-Karten entwendet haben.

In der Nacht zum 16. Mai sei dann mit einer der gestohlenen EC-Karten in der Bank-Filiale in der Straße Am Rotberg Geld abgehoben worden.

Hier gelangen Sie zu den von der Polizei veröffentlichten Fahndungsbildern. Den Angaben nach zeigen die Aufnahmen der Videoüberwachung einen mutmaßlichen Tatverdächtigen. Wer kennt den abgebildeten Mann und kann Angaben zu seiner Identität oder seinem Aufenthaltsort machen? Hinweise nimmt die Polizei Eisenach unter der Telefonnummer 03691 - 261124 entgegen.

