Zeugensuche Polizei sucht Zeugen für Einbruch in Eisenach und Raubüberfall in Bad Salzungen

Eisenach Am Samstag kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Jugendlichen in Bad Salzungen. Außerdem sind Unbekannte auf ein Gelände des Bauhofs in Eisenach eingebrochen.

Zeugen nach Einbruch gesucht

Unbekannte sind in der Zeit von Mittwoch, 16.30 Uhr, bis Donnerstag, 7.30 Uhr, auf ein Gelände des Bauhofs in der Gaswerkstraße, Eisenach eingebrochen. Der oder die Täter brachen dortige Fahrzeuge auf und entwendeten daraus drei Kettensägen im Wert von rund 1500 Euro, wie die Polizei mitteilte. Zeugenhinweise zu verdächtigen Personen- oder Fahrzeugbewegungen nimmt die Polizei Eisenach unter Telefon: 03691-261124 und der Bezugsnummer 0326158/2023 entgegen.

Zeuge nach Raub gesucht

Zwischen mehreren Jugendlichen kam es am Samstagabend zwischen 18 Uhr und 18.30 Uhr erst zu einer verbalen und später körperlichen Auseinandersetzung auf dem Bahnhofsvorplatz in Bad Salzungen. Mehrere bislang unbekannte Täter verlangten laut Polizei unter der Anwendung von Gewalt bzw. deren Androhung die mitgeführten Gegenstände eines 16-Jährigen. Anschließend flüchteten die Unbekannten. In diesem Zusammenhang entwendeten sie auch eine Jacke, die ein Mann wenig später zu dem Geschädigten zurückbrachte. Die Polizei sucht jetzt diesen Zeugen, um weitere Hinweise zu bekommen. Auch weitere Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich unter Telefon: 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0325280/2023 bei der Polizeiinspektion Bad Salzungen zu melden.