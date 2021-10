Polizei zieht in Eisenach Autofahrer mit 3,4 Promille aus dem Verkehr

Eisenach. In Eisenach fällt ein Autofahrer durch seine Fahrweise auf. Als die Polizei ihn stoppt, ist der Grund dafür schnell klar.

In Eisenach hat die Polizei einen völlig betrunkenen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Wie die Polizei am Dienstag informierte, hätten am Montagabend mehrere andere Autofahrer die Polizei auf Grund der Fahrweise des Mannes informiert.

Bei der Kontrolle des Mannes habe sich gezeigt, dass der 55 Jährige erheblich unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Test habe einen Wert von ca. 3,4 Promille Atemalkohol ergeben. Die Fahrt war damit für den Mann beendet und es folgte die Blutentnahme.

Der Führerschein sowie die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Glücklicherweise kam es während der Fahrt des 55-Jährigen zu keinem Unfall. Ihn erwartet jetzt ein Strafverfahren.