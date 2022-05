Polizeieinsatz im Wartburgkreis: Auf Gelände gelangt, Auto geklaut, damit geflüchtet und abbrennen lassen

Gumpelstadt/Dermbach/Vacha. Im Wartburgkreis hatten es Unbekannte auf ihrer Diebestour nicht nur auf Kettensägen abgesehen. Sie stahlen ein Auto, flüchteten damit vor der Polizei und ließen es schließlich abbrennen.

Bislang unbekannte Täter sind zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen auf das Gelände des Landschaftspflegeverbandes in der Straße "Auf der alten Warth" in Gumpelstadt gelangt und öffneten anschließend gewaltsam die Seitentür des dortigen Gebäudes. Sie hatten es auf Kettensägen und weiteres Werkzeug abgesehen.

Zu alledem entwendeten sie den auf dem Gelände geparkten Firmenwagen der Marke "Dacia". Beamte der Bad Salzunger Polizei entdeckten das Auto allerdings in der Nacht auf Freitag bei Kirstingshof. Sie verfolgten den Wagen durch die Ortschaft Dermbach bis in ein Waldgebiet hinein. Dort war jedoch die Fahrt für den Streifenwagen beendet und der Autodieb konnte unerkannt flüchten.

In den frühen Morgenstunden, gegen 6.20 Uhr, wurde die Polizei darüber informiert, dass ein Auto in einem Industriegebiet in Vacha brennt. Die Feuerwehr löschte das brennende Auto. Die Ermittlungen ergaben, dass es sich bei dem Fahrzeug um den gestohlenen Dacia handelte. Die Kriminalpolizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03695/5510.

