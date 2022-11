Das Polizeimusikorchester Thüringen gibt am 1. Dezember ein Benefizkonzert in der Eisenacher Georgenkirche.

Polizeiorchester spielt in Eisenacher Georgenkirche

Eisenach. Zum Benefizkonzert mit dem Thüringer Polizeimusikorchester wird am Abend des 1. Dezember in die Eisenacher Georgenkirche eingeladen.

Das Polizeimusikorchester Thüringen gastiert am Donnerstag, 1. Dezember, 19 Uhr, in der Georgenkirche. Es handelt sich um eine gemeinsame Veranstaltung mit dem Rotary Club Eisenach und mit der evangelischen Kirchgemeinde. Die Einnahmen gehen an den Förderverein Hospiz Eisenach.

Eingeladen wird laut Ankündigung zur musikalischen Zeitreise vom Barock bis zur Gegenwart, von der konzertanten Blasmusik bis hin zu Swing im Bigband-Sound. Auf dem Konzertprogrammen stehen Werke, die dem Veranstaltungsort angepasst sind.

Der Kartenverkauf findet über Crowson Spiel & Souvenir, Karlsplatz 3 und das Sanitätshaus Schindewolf + Schneider, Bahnhofstraße 36, in Eisenach sowie an der Abendkasse statt.