Pomologe bestimmt in Mihla mitgebrachte Sorten

Mihla. Sie wollen wissen, welche Apfel- oder Birnensorte in ihrem Garten oder in der Flur wächst? In Mihla gibt es dazu die Chance.

Wer Äpfel- oder Birnensorten von (eigenen) Bäumen bestimmen lassen will, hat dazu am Sonntag, 17. Oktober von 14 bis 17 Uhr in der Goldenen Aue in Mihla Gelegenheit. Auf Einladung des Umwelt- und Naturschutzvereins Am Hainich ist der Thüringer Pomologe Hans-Jürgen Mortag vor Ort. Zum Bestimmen sollten der Stiel oder gar Blätter an der wurmlosen Frucht sein und mehrere Exemplare zur Verfügung stehen. Die Früchte sollten kurz vorher gepflückt worden sein. Mortag gibt auch Tipps zu Qualität und Verwendung.