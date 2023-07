Posaunenchor bläst vom Turm des Eisenacher Stadtschlosses

Eisenach. Das Turmblasen vom Eisenacher Stadtschloss hat eine lange Tradition. Kürzlich ist der Posaunenchor wieder zu hören gewesen.

Der Posaunenchor der evangelisch-lutherischen Kirchgemeinde hat am Sonntag auf dem Turm des Stadtschlosses gespielt – zur Freude der Passanten auf dem Markt und der Frühstücksgäste in einem angrenzenden Café. Anschließend gestaltete er den Gottesdienst in der Georgenkirche mit.

Das Turmblasen und die Mitwirkung an Gottesdiensten gehört ebenso zu den Aufgaben des Ensembles wie Ständchen zu besonderen Anlässen und Geburtstagen, Musik am Marktbrunnen oder auf der Wartburg. Dazu kommen Dienste außerhalb der Eisenacher Gemeinden. In jüngerer Vergangenheit reiste der Posaunenchor auch zu lutherischen Gemeinden in Ungarn, Schweden, Dänemark, in der Slowakei und nach Südafrika.

Das Repertoire reicht vom Choral über Bläsermusik des Barock und der Romantik bis zum Gospel. Die Ausbildung erfolgt durch Mitglieder des Chores, die professionelle Bläser sind. Instrumente können zumindest zu Beginn zur Verfügung gestellt werden. Geprobt wird donnerstags von 19.30 bis 21 Uhr im Probenraum im Georgen-Gemeindehaus, Obere Predigergasse 1.

Nächstes Turmblasen am Sonntag, 20. August, 9.15 Uhr