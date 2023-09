Posaunenchor Eisenach begeht Jubiläum

Eisenach. Zweimal ist der Posaunenchor Eisenach am Wochenende zu erleben.

Mit einem Serenaden-Konzert am Samstag, 15 Uhr, auf dem Marktplatz feiert der Posaunenchor Eisenach sein 135-jähriges Bestehen. Der Eintritt ist frei. Am Sonntag ist der von Christian Stötzner geleitete Posaunenchor um 9.30 Uhr noch einmal beim Morgenblasen am Karlsplatz zu erleben. Dem Posaunenchor-Jubiläum gewidmet ist auch das 24. Eisenacher Sonntagskonzert in der Georgenkirche. Ab 16 Uhr erklingt ein Konzert für Trompete und Orgel. Es musiziert neben Eisenachs Kirchenmusikdirektor Christian Stötzner der junge Trompeter Oles Burak. Der gebürtige Ukrainer und Wahl-Gothaer ist seit 2019 stellvertretender Solo-Trompeter der Thüringen Philharmonie und war schon für zahlreiche andere deutsche Orchester solistisch im Einsatz.