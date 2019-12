Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Posaunenchor-Mitglieder blasen vom Turm des Stadtschlosses

Wie schon an vorher, trugen Mitglieder des Posaunenchores Eisenach am vierten Adventssamstag zur vorweihnachtlichen Stimmung auf dem Weihnachtsmarkt in Eisenach. Dazu bestiegen sie auch am Samstag den Turm des Stadtschlosses, um aus luftiger Höhe über dem bunten Gewimmel zu musizieren. Weihnachtslieder und Stücke zum Advent brachte das kleine Bläserensemble zu Gehör.