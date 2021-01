Schüler an den Gymnasien der Wartburgregion positiv auf Corona getestet

Wartburgregion Viele Mitschüler und Lehrer in der Wartburgregion mussten wegen der Corona-Tests in Quarantäne geschickt werden.

Die Zahl der gemeldeten Todesfälle im Zusammenhang mit Corona-Infektionen (Stand: 25. Januar, 13.30 Uhr) in der Wartburgregion auf 133 angestiegen. Nach Angaben des Gesundheitsamtes liegt die Zahl dieser Todesfälle in der Stadt Eisenach gleichbleibend bei 27, aber im Wartburgkreis nun bei 108 (plus 2). Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Live-Blog

Die Zahl der aktiven Corona-Infektionen im Wartburgkreis liegt bei 441, in der Stadt Eisenach sind es 102. Im Südkreis sind besonders Bad Salzungen (03 Fälle), Bad Liebenstein (49) und Krayenberggemeinde (39) betroffen, im Nordkreis sind es Treffurt (22), Hörselberg-Hainich (18), Amt Creuzburg (17) und Ruhla (11).

Mehrere Schulen sind von Corona-Fällen betroffen

Insgesamt haben sich seit Beginn der Pandemie 4120 mit dem Corona-Virus infiziert, davon gelten mittlerweile 3442 nach überstandener Infektion als genesen. Derzeit sind auch wieder Schulen der Region wieder von Corona-Fällen betroffen. So wurde am Gymnasium Gerstungen ein Schüler positiv auf das Virus getestet es, zwei weitere Kontaktpersonen wurden überdies in Quarantäne geschickt.

Am Luther-Gymnasium in Eisenach sind es ein positiv getesteter Schüler plus eine Kontaktperson in Quarantäne, am Gymnasium Vacha ein positiv getesteter Schüler sowie 26 Klassenkameraden sowie andere Kontaktpersonen und zwei Lehrer in Quarantäne, am Gymnasium Bad Salzungen sechs positiv getestete Schüler sowie 37 Kontaktpersonen ersten Grades sowie sieben Lehrer. Derzeit werden an den Schulen nahezu ausschließlich die Abschlussklassen in den Schulen direkt unterrichtet.

Derzeit werden 30 Covid-19-Patienten auf den Isolierstationen des St. Georg-Klinikum Eisenach betreut, einer Behandlung auf der Intensivstation bedarf derzeit kein Covid-Patient. Insgesamt sind von den 33 planbaren Intensivbetten im Klinikum 25 belegt.