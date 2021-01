Postkiste vom Eisenacher „Regenbogenhaus“ ist Bindeglied zwischen Kita und Zuhause

Kita-Leiter Florian Fuckel zeigt die Postbox am Regenbogenhaus.

Eisenach Die Kindertagesstätte in Eisenach arbeitet zusätzlich an einer App, um den Austausch des Personals mit Eltern zu verbessern.

Die große farbig gestaltete Postkiste am Eingang der Krippe der DRK-Kita „Regenbogenhaus“ in Eisenach wird täglich geleert, weil regelmäßig etwas hineingesteckt wird – nämlich Grüße von jenen Kindern und Eltern, die in diesen Tagen und Wochen Zuhause und somit fern ihrer offiziell geschlossenen Einrichtung sind.

Das sind Fotos, Briefe, Bilder oder kleine Aufmerksamkeiten. Der Briefkasten ist quasi Bindeglied zwischen den Erzieherinnen und den Kindern des Regenbogenhauses, die nicht notbetreut werden. Fotos an der Eingangstür berichten im Gegenzug über das aktuelle Leben in der Kita.

Etwa 60 der insgesamt 200 Kinder der Kita werden derzeit notbetreut. Kita-Leiter Florian Fuckel hinterfragt mittlerweile den Nutzen von verschärften Lockdown-Regeln. Er sehe die Last, die man vor allem Kindern damit aufbürdet. Für ein vierjähriges Kind macht ein etwa einjähriger Lockdown ein Viertel seines bisherigen Lebens aus, gibt Fuckel die Dimension zu bedenken.

Austausch über Gestaltung des Tags hilft bei der herausfordernden Situation

Das Kita-Personal erfährt über die Postsendungen, was die Familien und Kita-Kinder daheim im Moment beschäftigt, was sie tun, wie sie sich die Zeit vertreiben. „Der Kontakt zwischen den Erzieherinnen und den Kindern soll damit aufrechterhalten werden“, sagt Florian Fuckel.

Die Situation für die Kinder in der Notbetreuung mit derzeit kleinen Gruppen sei so angenehm wie die Lage für viele Familien Zuhause herausfordernd, sagt der Kita-Leiter. Der Blick geht nach vorn.

Mit Hilfe anderer arbeitet Fuckel gerade an einer Kita-App, mit der der Informationsaustausch mit den Eltern verbessert werden soll. Das Grundgerüst dafür kommt vom DRK-Landesverband. Dafür sind hat Familien und Kinder des Regenbogenhauses aufgefordert, ein Bild zu gestalten, das dann als Titelfoto der App verwendet wird.