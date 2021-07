Predigtreihe in Eisenacher Georgenkirche

Eisenach. Die Predigtreihe „Bibelverkostung“ wird in der Georgenkirche fortgesetzt. Gastgeber ist diesmal Johann Friedrich Krüger.

Am Sonntag, 18. Juli, um 10 Uhr, wird Johann Friedrich Krüger Gastgeber bei der „Bibelverkostung“ in der Eisenacher Georgenkirche sein. Er war Rektor der Diakonenausbildung im Johannes-Falk-Haus in Eisenach und Oberkirchenrat im Landeskirchenrat der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Thüringen als Visitator für Südthüringen. Heute lebt er im Ruhestand in Eisenach.

Wie gehen wir miteinander um und wie sollten wir miteinander umgehen? Diese Frage steht im Mittelpunkt des Predigttextes an diesem Sonntag. Im Gottesdienst erklingt die Bachkantate „Barmherziges Herze der ewigen Liebe“.

Johann Sebastian Bach legt zusammen mit seinem Textdichter, dem Weimarer Hofbibliothekar und Sekretär Salomo Franck, die Worte Jesu vom Umgang mit dem Nächsten auf seine Weise musikalisch aus.

Der Gottesdienst wird live übertragen im Wartburgradio 96,5 und kann nachgehört werden: www.wartburgradio.org.