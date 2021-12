Preis geht an Eisenacher NSU-Projekt

Eisenach. Das NSU-Jahresprojekt der Stadt Eisenach wurde ausgezeichnet.

Das NSU-Jahresprojekt hat den zweiten Platz beim Thüringer Demokratiepreis errungen. Die Stadt Eisenach nahm die Auszeichnung bei einer Online-Veranstaltung stellvertretend entgegen. Der zweite Platz ist mit 2000 Euro dotiert. Oberbürgermeisterin Katja Wolf (Linke) zeigte sich dankbar. „Der unrühmliche Jahrestag des Endes des NSU war Anlass für das Projekt. Auch in Eisenach verbreiten Rechtsextreme ihre Ideologie und wollen diese gesellschaftsfähig machen. Demokratische Parteien, Vereine und die Bürgerschaft müssen sich zusammentun und sich klar dagegen positionieren“, so die Oberbürgermeisterin. Seit Herbst 2020 hatten viele Partner in der Stadt Ausstellungen, Theaterstücke, Gesprächsrunden und Workshops organisiert. Dazu zählten Ausstellungen, Theater, Workshops und Gesprächsrunden. Beteiligt waren unter anderem die Antifaschistische Linke, die Theater, die Stadt, das Bündnis gegen Rechts, die lokale Partnerschaft für Demokratie und der DGB