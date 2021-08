Programm zur Eisenacher Seniorenwoche liegt aus

Eisenach. Die Faltblätter mit den Veranstaltungen zur Eisenacher Seniorenwoche liegen jetzt an öffentlichen Stellen aus.

Die Seniorenwoche findet vom 3. bis 10. September statt. Los geht es am Freitag, 3. September, um 16 Uhr mit der Auftaktveranstaltung im Nachbarschaftszentrum in der Goethestraße. Hierzu müssen sich Interessierte anmelden. Es folgen elf spezielle Angebote, darunter eine Gesundheitsmesse im St.-Georg-Klinikum. Ab sofort liegen die Flyer mit der Programmübersicht an öffentlichen Stellen aus: Eingangsbereich der Eisenacher Stadtverwaltung (Markt 2), Nachbarschaftszentrum Eisenach (Goethestraße 10), Bürgerbüro (Markt 22), Optiker Otto in der Goldschmiedenstraße 26 sowie in verschiedenen Apotheken und Arztpraxen.

Weitere Informationen unter www.eisenach.de