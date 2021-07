Projekt „Tora ist Leben“ hat seinen Höhepunkt in Eisenach

Rabbiner Reuven Yaacobov schreibt die Tora per Hand auf dem Platz der jüdischen Gedenkstätte in Eisenach.

Eisenach. Eine neue Tora-Rolle als Zeichen der Versöhnung wird von einem Rabbiner an der jüdischen Gedenkstätte handgeschrieben.

Höhepunkt der Festlichkeiten im Thüringer Themenjahr „Neun Jahrhunderte jüdisches Leben in Thüringen“ ist der Tag der Tora am Mittwoch, dem 14. Juli, von 11 bis 20 Uhr in Eisenach. Im Rahmen des Themenjahres schenken die Evangelische Kirche in Mitteldeutschland und das Bistum Erfurt der Jüdischen Landesgemeinde Thüringen eine neue Tora-Rolle als Zeichen der Versöhnung. Die Tora wird durch Rabbiner Reuven Yaacobov von Hand geschrieben.

Auf dem Platz der heutigen Karl-Marx-Straße 30 stand von 1885 bis zur Pogromnacht 1938 die Synagoge von Eisenach. An diesem Ort versammelten sich die Menschen jahrzehntelang zu Gebet und Austausch. Dieser Ort wurde durch die Nationalsozialisten 1938 geschändet. Im Jahr 2021 ist das Schreiben an der neuen Tora-Rolle eine Form der besonderen Würdigung und die erste rituelle Handlung seit 83 Jahren auf dem Platz der Gedenkstätte.

Das Projekt „Tora ist Leben“ lädt alle Eisenacher ein, diesen Tag durch ihr Kommen und ihre Mitarbeit zu einem besonderen Festtag zu machen und damit ein deutliches Zeichen der Zivilgesellschaft gegen Antisemitismus, Rassismus und jede Form von Menschenverachtung zu setzen.

Das Toraschreiben findet in einer 5 x 5 Meter großen Pagode statt. Die Kreativangebote werden von Mitgliedern des Kunstvereins Eisenach betreut. An der Seite stehen Tische und Bänke für Kuchenspenden und zur Begegnung bereit.

Am Mittwoch selbst gibt es von 11 bis 18 Uhr auf dem Platz der Gedenkstätte der ehemaligen Synagoge Eisenach das öffentliches Schreiben mit dem Rabbiner der Sephardischen Gemeinde in Berlin, Reuven Yaacobov. Zwischen 11 und 18 Uhr ist jeder eingeladen in Konversation mit dem Rabbiner zu treten und Eindrücke zu gewinnen. Zur Eröffnung um 11 Uhr wird der Schulchor der Jakobschule zu hören sein, ab 14 Uhr gibt es neben Grußworten Musik von Jule Seggelke und Paula Sell (Akkordeon).

Von 18.30 bis 20 Uhr gibt es dann im Lutherhaus (Einlass: ab 18.15 Uhr) den Vortrag „Singing Tora“ mit Kantorin Jalda Rebling. Der Eintritt ist frei.