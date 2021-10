Protest in Mihla gegen Schlackehalde

Mihla. Am Dienstag, 5. Oktober, 18 Uhr, ruft eine Bürgerinitiative zu einer Protestveranstaltung in Mihla auf. Sie wendet sich gegen Pläne für eine neue Mülldeponie auf dem nahen Reitenberg.

Der Verein „Bürgerinitiative Gegenwind Reitenberg“ organisiert am Dienstag, 5. Oktober, ab 18 Uhr, eine Demonstration im Vorfeld der um 19 Uhr stattfindenden Hauptausschusssitzung in Mihla in der „Goldenen Aue“, um gegen den Bau einer Sondermülldeponie auf dem Reitenberg bei Mihla zu protestieren. Neben der 16,3 Hektar großen Erweiterung der Schlackehalde kämpft die Bürgerinitiative auch gegen den Bau weiterer Windkraftanlagen, so BI-Vorsitzender Peter Hübner. Auch gegen Sondermüllimporte aus anderen Bundesländern in den Naturpark wende man sich.