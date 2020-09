Prozessbeginn gegen Automatensprenger

Eisenach. Gegen sieben Männer, die im vergangenen Jahr versucht haben, einen Geldautomaten in Eisenach zu sprengen, hat der Prozess in Gießen begonnen.

Gegen sieben Männer, die im vergangenen Jahr versucht haben, einen Geldautomaten in Eisenach zu sprengen, hat der Prozess in Gießen begonnen. Die 22 bis 36 Jahre alten Verdächtigen sollen nach Angaben der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt im vergangenen Jahr sechs Automaten in Hessen gesprengt haben.