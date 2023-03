Qualm einer Dampflok löst in Eisenach großen Feuerwehreinsatz aus

Rauchschwaden über der Oststadt lassen Böses befürchten.

Am Freitagvormittag, gegen 8 Uhr, sind zahlreiche Feuerwehrleute in die Eisenacher Oststadt ausgerückt. Wegen starker Rauchentwicklung wurde ein Gebäudebrand vermutet. Laut Stadtverwaltung erwies sich dies als falscher Alarm – vermutlich sei eine vorbeifahrende Dampflokomotive die Ursache des Rauches gewesen.

Türnotöffnung in Eisenach und lose Dachziegel entfernt

Die Berufsfeuerwehr Eisenach ist am Donnerstag zu mehreren Einsätzen ausgerückt. In der Straße am Wolfgang mussten Wehrleute am Abend eine Türnotöffnung erledigen. Im Zusammenhang mit diesem Einsatz seien dem Tierheim auch mehrere Wellensittiche übergeben worden, teilte die Stadtverwaltung mit. Später sei die Wehr in die Spickenstraße gerufen, dort waren lose Dachziegel auf die Straße gestürzt. Zuvor sei die Berufsfeuerwehr in der Wiesenstraße aktiv gewesen. Dort war ein großer Baum umgestürzt, hatte zwei Autos und eine Garage teils schwer beschädigt.

Den Kreisverkehr bei Hötzelsroda nicht bewältigt

Auf der Landesstraße, die von Stregda nach Großenlupnitz führt, hat ein Auto die Fahrt durch den Kreisverkehr bei Hötzelsroda nicht geschafft. Der Mitsubishi prallte mit einem Verkehrszeichen zusammen und geriet auf einem Radweg zum Stehen. Laut Polizei hatte der 62 Jahre alte Autofahrer getrunken (0,6 Promille). Der Unfall habe sich am Donnerstagabend ereignet. Es sei Schaden von 3500 Euro zu verzeichnen. Menschen seien nicht verletzt worden. Zu Beweiszwecken musste der Fahrer zu einer Blutentnahme. Fahrzeugschlüssel und Führerschein seien sichergestellt worden.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.