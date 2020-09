Rabbiner und Pfarrer diskutieren im Zelt der Begegnung

Zum jüdischen Gottesdienst am Freitagabend zum Auftakt des Achava-Festivals am Wochenende reiste ein jüdischen Paar eigens aus dem hessischen Friedewald nach Eisenach. Diese Gelegenheit wollte sich die Familie nicht entgehen lassen. Er ist in Deutschland, sie in Israel geboren. Der Gottesdienst, Shabbat Shalom, mit dem charismatischen Kantor und Sänger Yoed Sorek verschaffte den Besuchern Einblicke in die jüdische Religion, in Liturgie und Kultur – und ein Gemeinschaftsgefühl. Anschließend wurde gegessen. Die Eisenacher Gruppe Hinz & Kunz’t steuerte die passende Musik bei. Trotz oder gerade wegen Corona schrieb das Festival eine Erfolgsgeschichte.

Der jüdische Kantor Yoed Sorek beim Shabbat Shalom. Foto: Jensen Zlotowicz