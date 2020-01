In Eisenach hat es am Montag einen Unfall mit einem Verletzten gegeben.

Radfahrer bei Unfall in Eisenach verletzt

Eine 39-jährige VW-Fahrerin wollte am Montagmorgen von der Eisenacher Friesstraße aus nach links in die Straße Am Wartenberg abbiegen. Dabei übersah sie einen von links kommenden Radfahrer und stieß mit dem 36-Jährigen zusammen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Er wurde dabei leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.